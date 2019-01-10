ياسر الشهراني يكتفي بتمارين خاصة

المواطن - مروة نبيل

اكتفى نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني بإجراء تمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي للأخضر، في النادي الصحي لملعب نادي “ند الشبا”.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة في مفصل القدم، بعد نهاية مباراة السعودية وكوريا الشمالية في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019، والتي حسمها الأخضر لصالحه برباعية دون رد.

ولم يُشارك ياسر الشهراني في مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعي بالأمس، حيث اكتفى بأداء تدريبات استرجاعية رفقة الجهاز الطبي، على أن يواصل الجلسات العلاجية على فترتين خلال الفترة المقبلة.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره اللبناني، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا 2019، وسيختتم مواجهات دور المجموعات بمباراة قطر.