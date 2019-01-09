ياسر الشهراني يواصل العلاج على فترتين .. ويكتفي بالاسترجاعية

المواطن - محمد سمعة

اكتفى اللاعب ياسر الشهراني مدافع نادي الهلال والمنتخب السعودي بالتدريبات الاسترجاعية رفقة الجهاز الطبي وذلك خلال تدريبات الأخضر اليوم استعدادًا لمواجهة منتخب لبنان.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر أن اللاعب ياسر الشهراني اكتفى بالتدريبات الاسترجاعية مع الجهاز الطبي، وسيواصل الجلسات العلاجية على فترتين خلال الفترة المقبلة.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة في مفصل القدم بالأمس وذلك بعد نهاية مباراة السعودية وكوريا الشمالية في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب لبنان يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا.

وسيختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات، بمواجهة منتخب قطر يوم الخميس الموافق السابع عشر من يناير الجاري.

وكان الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي استبعد اللاعب سلمان الفرج من قائمة الأخضر الآسيوية بسبب الإصابة واستدعى اللاعب نوح الموسى، كما استبعد بيتزي كذلك اللاعب عبدالله الخيبري بسبب الإصابة واستدعى اللاعب سلطان الغنام.