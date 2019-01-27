ياسر القحطاني: المنتخب افتقد السهلاوي والشمراني

المواطن - طارق سعد

استغرب اللاعب السابق ياسر القحطاني، عدم تواجد محمد السهلاوي وناصر الشمراني ضمن قائمة المنتخب السعودي التي خرجت من دور الـ16 من كأس أُمم آسيا الأسبوع الماضي من أمام اليابان.

ونفى القحطاني في حديث تلفزيوني لقناة MBC وجود مشكلة في خط الهجوم، كما يُروج في الأوساط الكروية، معتبرًا أن محاولة إشراك لاعب وسط كفهد المولد أو هتان باهبري لن يجدي نفعًا بحسب قناعته الشخصية.

وشكر القحطاني معالي تركي آل الشيخ على تجديد تكفله بحفل اعتزاله، متمنيًا أن يحصل على موافقة برشلونة لإحياء حفل اعتزاله.