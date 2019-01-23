يبدو أنها على وشك السقوط .. الرسالة الأخيرة للاعب إيميليانو سالا قبل اختفاء الطائرة

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نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية رسالة صوتية للاعب الأرجنتيني ايميليانو سالا لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي لكرة القدم، نقلًا عن صحيفة Olé اليومية الأرجنتينية، التي قالت إن والد اللاعب أكد أن كلمات الرسالة هي لابنه.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن رسالة ايميليانو سالا‬‎ هي مقطع من محادثة على الواتساب كان ايميليانو سالا‬‎ يجريها مع أصدقاء أرجنتينيين وهو على متن الطائرة، بحسب ما نقلت عنها “البيان”.

نص رسالة ايميليانو سالا‬‎ الصوتية:

“مرحبا إخواني الصغار، كيف حالكم؟ أنا منهك من التعب. قضيت يوما في نانت، أنجزت أشياء وأشياء وأشياء، الوقت لم يسعفني. أنا الآن على متن الطائرة، يبدو أنها على وشك السقوط. أنا في رحلة إلى كارديف. بعد ظهر غد (الثلاثاء) سأباشر التدريب مع فريقي الجديد (كارديف)، وسنرى ما سيحدث.

كيف حالكم يا شباب؟ إذا لم تتلقوا أي إشعار مني في غضون ساعة ونصف، لا أعرف إن كان ولابد أن ترسلوا أحدًا يبحث عني، فبالتأكيد لن يجدني. ولكن مهلا مما سأخاف”.

“ليكيب” قالت كذلك إن إيميليانو سالا بعث برسالة مماثلة إلى زميله السابق في فريق نانت، وقد أكد ذلك زميله السابق في بوردو، دييغو رولان على الهواء من إذاعة أوروغواي “1010 AM”.

وكان ايمليانو سالا، لاعب كرة القدم في الدوري الممتاز في بريطانيا، على متن طائرة صغيرة فُقدت فوق منطقة جزر القناة بين بريطانيا وفرنسا.

وقال نادي “كارديف سيتي”، الذي تعاقد مع ايميليانو سالا من نادي “نوت” الفرنسي في صفقة كبيرة، إنه “مصدوم جدًا”.

وقال رئيس البحث الجوي في جزر القناة، جون فيتسجيرالد، إن فرص العثور على أي شخص حي من الطائرة المفقودة “تتضاءل بسرعة … وسط ظروف البحر ودرجات الحرارة الحالية، التي تزداد برودتها”.

وكانت الطائرة التي بها ايميليانو سالا قد غادرت “نوت”، الواقعة شمال غربي فرنسا في الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش وكانت تطير على ارتفاع 5000 قدم عندما اتصلت بمراقبة الحركة الجوية في جيرسي تطلب الهبوط، بحسب ما قالته الشرطة.