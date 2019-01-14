يتقدمهم رونالدو .. نجوم يوفنتوس يصلون جدة استعدادًا للسوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى مدينة جدة؛ وذلك استعدادًا لمواجهة نادي ميلان في بطولة كأس السوبر الإيطالي، بعد غد الأربعاء.

وتقدم بعثة يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سيتدرب اليوفي خلال الفترة المقبلة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي ميلان.

وكانت بعثة نادي ميلان وصلت أمس الأحد إلى مدينة جدة من أجل مواجهة يوفنتوس ببطولة السوبر الإيطالي.

ويذكر أن نادي يوفنتوس كان تفوق على نادي بولونيا بنتيجة هدفين دون رد، في دور ثمن نهائي بطولة كأس إيطاليا أول أمس السبت، قبل السفر إلى السعودية.

ويتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفوز ببطولة السوبر الإيطالي لتكون أول بطولة يحققها رونالدو بقميص يوفنتوس.