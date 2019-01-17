يحيى الشهري يقود الأخضر ضد قطر

المواطن - محمد سمعه

سيكون اللاعب يحيى الشهري نجم وسط نادي النصر قائدًا للمنتخب السعودي في مباراة اليوم أمام منتخب قطر ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره القطري على ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي، حيث يطمح الأخضر إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث من أجل انتزاع صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط.

وكان الأخضر نجح في الفوز في أول جولتين على حساب المنتخب الكوري الشمالي برباعية دون رد وعلى المنتخب اللبناني بنتيجة هدفين دون رد.

تنطلق مباراة الأخضر وقطر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق أول فوز له في بطولة كأس آسيا على حساب منتخب قطر بعد أن سبق للأخضر التعادل مع قطر في ثلاثة لقاءات.