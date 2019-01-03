يريد الحصول على منتج سكني ويعوقه عداد كهرباء باسمه فما الحل؟

المواطن - الرياض

أكد مواطن أن لديه عداد كهرباء باسمه ولكن المنزل لوالده وليس له، متسائلاً هل يستطيع الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان؟.. ولو كانت الإجابة بـ”لا”، فهل يمكن نقل العداد ليكون باسم زوجته حتى يمكنه التقديم والحصول على منتج سكني؟

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بالتأكيد على أن من أحد شروط الاستحقاق أن لا يكون باسم المستفيد أو أحد أفراد أسرته المرفقين بالطلب عداد كهرباء.

ولفتت الإسكان إلى أنه يمكن معرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة وذلك عبر زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: هنا