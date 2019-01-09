يواجه حكمًا بالإعدام.. نجل فنان مشهور يقتل زوجته وطفلتيه

المواطن - القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المصري الراحل المرسي أبو العباس للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

ويأتي ذلك بعد اتهامه بقتل زوجته وطفلتيه في يونيو الماضي، حيث حددت المحكمة جلسة إبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور جنوب القاهرة، تلقى يونيو الماضي بلاغًا يفيد بالعثور على ربة منزل تبلغ من العمر 38 عامًا، وابنتيها 14 سنة، و12سنة، مقتولات شنقًا داخل شقتهن بشارع العشرين التابع لدائرة القسم.

وتبين أن الأم وتدعى هبة قتلت عن طريق شنقها بإيشارب نسائي، كما قتلت ابنتها الكبرى شنقًا بسلك تليفون، وابنتها الصغرى حبيبة شنقًا بكيس وسادة، وتبين أن القاتل هو الأب.

وقال المتهم في التحقيقات: إنه يعاني من مرض نفسي يعالج منه منذ 6 سنوات، وخسر الكثير من أمواله في البورصة، وأصيب بحالة اكتئاب شديدة، مضيفًا أنه خشي على أسرته من الفقر بعد خسارته أمواله فقرر قتلهم.