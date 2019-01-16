يوتيوب تعدل سياساتها بسبب تحدي بيرد بوكس

المواطن - متابعة

أعلنت شركة يوتيوب، سياسات جديدة لمنع صناع المحتوى من نشر مقاطع فيديو تتضمن أعمالًا خطيرة تؤذي الصحة أو تحديات تُحدث فوضى، وتعرض حياة الناس للخطر.

وجاء القرار الخطير ليوتيوب بعد سلسلة من مقاطع فيديو انتشرت على الموقع نشر فيها أصحابها بعض الأعمال الجريئة والخطيرة، مثل قيادة السيارة مع عينين معصوبتين “تحدي بيرد بوكس” أو تناول حبات مادة التنظيف “تايد” Tide السامة.

ونصت السياسة الجديدة ليوتيوب على أن “يوتيوب مكان للعديد من التحديات والمقالب الشائعة المحبوبة، ولكننا نحتاج إلى التأكد من أن ما هو مضحك لا يعبر الخط إلى كونه ضارًّا أو خطيرًا أيضًا. لقد أوضحنا أن سياساتنا التي تحظر المحتوى الضار والخطير تمتد أيضًا إلى مقالب تنطوي على خطر محتمل بحدوث إصابات بدنية خطيرة. لا نسمح بالمقالب التي تجعل الضحايا يعتقدون أنهم يواجهون خطرًا جسديًّا خطيرًا- على سبيل المثال، مقلب اقتحام منزل أو مقلب إطلاق نار من سيارة”.

وتمنح الشركة صناع المحتوى شهرين لتنظيف قنواتهم من مقاطع الفيديو المخالفة للسياسة الجديدة، ولكن في المستقبل، ستتم إزالة أي مقطع فيديو ينتهك هذه الإرشادات، وستتم مخالفة صناع المحتوى، وفي حال تمت مخالفة القناة ثلاث مرات خلال 90 يومًا، فإنها سوف تُغلق نهائيًّا.