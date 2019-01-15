يوتيوب يمنح أصحاب آيفون فقط ميزة المشاهدة الأسهل

المواطن - متابعة

وفر موقع يوتيوب طريقة سهلة، لمشاهدة الفيديوهات أثناء التواجد خارج المنزل لحاملي هواتف آبل فقط.

وستمكن الميزة الجديدة، والمتوافرة حاليا لأصحاب هواتف آيفون، التمرير بين الفيديوهات المرشحة للمستخدم على يوتيوب، وتحمل اسم “Swipey Watch”، وتم الإعداد لها لمدى عامين.

ومن الممكن التمرير بين الفيديوهات في وضع المشاهدة الأفقي، وكذلك في الوضع الرأسي البورتريه.

وأضاف يوتيوب أن من ميزات التحديث الجديد، هو حفظ مكان مشاهدة المستخدم لفيديو، قبل انتقاله إلى فيديو جديد آخر، وذلك في حال رغبته العودة من حيث توقف عن المشاهدة.

وأعلن تطبيق يوتيوب أن ميزة التمرير بين الفيديوهات ستتوافر خلال هذا الأسبوع على هواتف “آيفون”، على أن تتوافر فيما بعد على هواتف أندرويد.

يذكر أن التحديث الجديد يأتي في إطار مخططات جوجل مالكة موقع يوتيوب لتحسين طريقة مطالعة الفيديوهات بالنسبة لجمهور الهواتف الذكية، حيث يتم مشاهدة 70% من الفيديوهات من خلالها.