يوسف الثنيان لـ”المواطن”: لبنان أصعب من كوريا الشمالية .. وأثق في نجوم الأخضر

المواطن - طارق سعد

حذر اسطورة كرة القدم السعودية يوسف الثنيان في تصريح خاص لـ”المواطن” لاعبي المنتخب السعودي من قوة المنتخب اللبناني الدفاعية، وإجادته لإقفال مناطقه بغية الحفاظ على مرماهم واقتناص هدف من المرتدات أو الكرات الثابتة.

ويخوض الأخضر في السابعة من مساء اليوم مواجهة قوية ضد نظيره اللبناني، لحساب المجموعة E من كأس أمم آسيا التي تضم ايضاً كوريا الشمالية وقطر.

وأشاد الثنيان بعطاء الأخضر في مباراة كوريا الشمالية، معتبراً مباراة لبنان الليلة أصعب بكثير كون الأخضر بات واضحاً لمدربي الخصوم، إضافة إلى أن الطرد الذي حدث للكوريين سهل المهمة على لاعبي الأخضر.

واختتم الثنيان تصريحه لـ”المواطن”: “أثق في بيتزي واللاعبين وكافة الأجهزة المرافقة للأخضر في مهتمه الآسيوية، وسيكون الفوز حليفنا الليلة بإذن الله “.