يوفنتوس وميلان .. غرف ملابس ملعب الجوهرة جاهزة لـ #السوبر

المواطن - مروة نبيل

تتنظر الجماهير مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي التي ستنطلق، بعد قليل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأعلن اليوفي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جاهزية غرفة الملابس في ملعب الجوهرة، ونشر صورًا للغرفة وقمصان اللاعبين قبل ساعة من انطلاق مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي.

وقام حساب الروسونيري الرسمي على “تويتر”، بنشر صور لغرفة الملابس في ملعب الجوهرة، كما نشر صورة لشعار النادي وشارة القيادة قبل وقت قليل من انطلاق مباراة يوفنتوس وميلان اليوم.

ويدخل يوفنتوس وميلان مباراة اليوم، بحثًا عن التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخهم، حيث توج كل منهما بالبطولة 7 مرات من قبل.