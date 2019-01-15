يوفنتوس وميلان .. من يحصد #السوبر_الإيطالي للمرة الثامنة؟

المواطن - مروة نبيل

تخطف مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي أنظار الجماهير إليها من جميع أنحاء العالم، نظرًا لشعبية الفريقين الكبيرة.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي، مساء يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة يوفنتوس وميلان حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن بيع تذاكر كأس السوبر الإيطالي بالكامل، الأمر الذي أسعد مدربي الفريقين لشعبية لاعبيهم الكبيرة في السعودية.

ويدخل يوفنتوس وميلان مباراة كأس السوبر الإيطالي بهدف تحقيق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، حيث توج كل منهما بالبطولة 7 مرات من قبل، إلا أن اليوفي لعب المباراة النهائية 13 مرة، مقابل 10 مرات للروسونيري.

ويعول اليوفي كثيرًا على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في حسم مباراة يوفنتوس وميلان غدًا، حيث إنه يُشارك في كأس السوبر الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه، ويأمل في إضافة اللقب إلى سجله.

ويتسلح الروسونيري بنجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين خلال مباراة يوفنتوس وميلان غدًا، خاصة أنه يرغب في الظهور بمستوى مميز أمام فريقه السابق، والتتويج بكأس السوبر الإيطالي.

وقبل مباراة يوفنتوس وميلان غدًا، خسر الفريق الأول لكرة القدم باليوفي لقب كأس السوبر الإيطالي الثلاث نسخ الماضية ما يمنح اللاعبين دافعًا كبيرًا لاستعادة البطولة الغائبة عن الفريق مؤخرًا، والثأر من الروسونيري.

وانتهت مباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2016 بهزيمة اليوفي بركلات الجزاء، قبل أن يخسر عام 2017 ضد لاتسيو بثلاثية مقابل هدفين، وهُزم أمام الروسونيري في 2018 بنتيجة 3/2.