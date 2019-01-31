يوفنتوس .. و5 أرقام سلبية بعد وداع كأس إيطاليا

المواطن - مروة نبيل

ودع يوفنتوس منافسات بطولة كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي، بعد خسارته بثلاثية دون رد أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، ما أثار غضب جماهير البيانكونيري.

وحقق يوفنتوس عدداً من الأرقام السلبية بعد توديع بطولة كأس إيطاليا من ربع النهائي، حيث أكد موقع “فوتبول إيطاليا”، أن مباراة أتالانتا هي الأولى التي لم يتمكن فيها اليوفي من هز الشباك هذا الموسم.

وأوضح أن هزيمة يوفنتوس في كأس إيطاليا هي الأولى لـ”البيانكونيري” أمام الفرق الإيطالية منذ شهر إبريل عام 2018، حينما هُزم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي على ملعبه بهدف دون رد.

وكسر أتالانتا صمود يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، حيث حافظ اليوفي على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية قبل أن يستقبل ثلاثية بالأمس.

ولم تهتز شباك يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا منذ الخامس من شهر أبريل عام 2017، خلال مباراته أمام نابولي التي انتهت بهزيمة اليوفي بنتيجة 3/2 في إياب نصف النهائي، عقب فوزه بثلاثية مقابل هدف في مباراة الذهاب.

وأكدت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن آخر فريقين تمكنا من هز شباك يوفنتوس بثلاثية قبل مباراة أتالانتا في كأس إيطاليا بالأمس، هما ريال مدريد في أبريل 2018، وبرشلونة في شهر سبتمبر عام 2017.

وأشارت شبكة “أوبتا” إلى أن يوفنتوس فشل في تسديد أي تصويبة على مرمى أتالانتا خلال أحداث الشوط الأول من مباراة كأس إيطاليا بالأمس، وهي المرة الثانية على التوالي التي يفشل في التسديد بعد مباراة لاتسيو في الجولة الـ21 من الدوري.