يوفنتوس يُنهي استعداداته لمواجهة ميلان في السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي يوفنتوس الإيطالي استعداداته لمواجهة نادي ميلان في مباراة كأس السوبر الإيطالي غدًا الأربعاء.

واستضاف النادي الأهلي تدريبات نادي يوفنتوس، حيث أنهى اليوفي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو تحضيراته استعدادًا لمواجهة نادي ميلان.

وتُقام مباراة يوفنتوس وميلان غدًا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ومن المقرر أن تنقل قناة KSA SPORTS وقائع مباراة يوفنتوس وميلان غدًا في جدة.

وسيُعلق كل من المعلق الإماراتي علي الكعبي والسعودي فهد العتيبي على أحداث مباراة يوفنتوس وميلان، بينما سيقوم المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الأهلي بتحليل اللقاء في قناة KSA SPORTS.