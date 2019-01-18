يوم الاثنين .. هدايا كروية في انتظار الجماهير

المواطن - محمد سمعه

ستتابع الجماهير السعودية بترقب كبير مباراة منتخب بلادها أمام المنتخب الياباني، يوم الاثنين المقبل، في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مصادر صحيفة “المواطن” ذكرت أن مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لن يتم تأجيلها وستُقام في موعدها يوم الاثنين، على الرغم من وجود مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الياباني في البطولة الآسيوية.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الياباني في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة، كذلك ستُقام مباريات “الهلال والفيصلي”، “الفيحاء والنصر” و”التقدم والاتحاد” بداية من السادسة مساءً بتوقيت المملكة مما ينبئ بيوم كروي مميز على المستوى الدولي والمحلي في انتظار الجماهير السعودية.

جدير بالذكر أن الأخضر كان قد خسر بالأمس من منتخب قطر بنتيجة هدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا، حيث احتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصر على إقامة مباريات كأس الملك يوم الاثنين في موعدها بسبب ضيق الروزنامة وعدم وجود مواعيد مناسبة لإقامة مباريات الاثنين في وقت لاحق.

ويذكر أن مباريات دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تُختتم اليوم، حيث ستكون مباراة الشباب وجدة آخر مباراة في دور الـ32.