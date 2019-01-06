يوم واحد على ميركاتو تاريخي في الكرة السعودية

المواطن - طارق سعد

تبدأ بعد 24 ساعة فترة التسجيل الشتوية والتي تنتهي بنهاية يوم 4 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عديداً من صفقات الإعارة والمقايضة على صعيد اللاعبين المحليين، بالنظر لكم الأخبار الصحفية الرائجة هذه الأيام قبيل افتتاح الفترة الشتوية رسمياً.

وتصدر الاتحاد المشهد سريعاً؛ بغية تعديل الوضع المتأزم، بإعلانه 3 صفقات أجنبية هم الإيفواري سانوجو والحارس البرازيلي غروهي والمغربي مروان دا كوستا، كما ينتظر حسم صفقتين لجناح برازيلي ومهاجم صربي بحسب الصحف الأوروبية، ويسابق الاتحاديون الوقت لحسم كافة صفقات الأجانب للاستفادة منهم فور بدء فترة التسجيل.

وعلى صعيد اللاعبين السعوديين، يُنتظر أن يتصدر مهاجم الأهلي مهند عسيري الواجهة بعد قرار استبعاده من الفريق بأمر المدرب غويدي، ويتنافس قطبا الرياض النصر والهلال على ضم عسيري والاستفادة من إمكاناته التهديفية التي برهن عنها في الأهلي طوال الـ5 مواسم الماضية.

وتبعاً لقرار الأجانب الـ8 لم يجد عدد كبير من اللاعبين السعوديين فرصة المشاركة مع فرقهم، وباتت فكرة اللعب في فرق أخرى واردة لضمان الاستمرارية في اللعب.