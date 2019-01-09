يونس بلهندة .. يُغازل #الاتحاد وعملاقي الدوري الفرنسي

المواطن - محمد سمعة

نجح اللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب وسط نادي جالطة سراي التركي في جذب أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال موقع FANATIK التركي إن نادي الاتحاد بقيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش مهتم بالتعاقد مع يونس بلهندة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتدعيم الناحية الهجومية مع وجود اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا.

وأفاد FANATIK بأن نادي الاتحاد سيتنافس مع ناديي موناكو ونيس من الدوري الفرنسي لضم يونس بلهندة خلال شهر يناير الجاري.

العرض المالي المناسب أساس رحيل يونس بلهندة

وسيوافق نادي جالطة سراي على بيع اللاعب يونس بلهندة في شهر يناير في حال جاء العرض المناسب للنادي التركي.

وقبل اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع يونس بلهندة، نجح العميد في التعاقد مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو من صفوف نادي يونج بويز السويسري والحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من نادي جريميو البرازيلي واللاعب جاري رودريغيز لاعب نادي جالطة سراي ومنتخب الرأس الأخضر.

وكان يونس بلهندة انضم إلى نادي جالطة سراي في عام 2017 قادمًا من نادي دينامو كييف الأوكراني.

ويملك يونس بلهندة القدرة على اللعب كجناح أو كلاعب خط وسط مهاجم وهو ما سيحتاجه الاتحاد مع وجود اللاعب كارلوس فيلانويفا.

ثاني لاعب مغربي قد ينضم للاتحاد في آخر 6 أشهر

وإذا نجح الاتحاد في ضم يونس بلهندة، فسيكون ثاني لاعب مغربي ينضم للعميد خلال آخر ستة أشهر بعد التعاقد مع مواطنه كريم الأحمدي من صفوف نادي فينورد الهولندي في صيف 2018.

شارك يونس بلهندة مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت بروسيا، حيث قاد المدرب الفرنسي هيرفي رينار منتخب أسود الأطلس في هذه البطولة.

بدأ يونس بلهندة مسيرته في الدوري الفرنسي مع نادي مونبيليه، حيث لعب له في الفترة من عام 2009 حتى عام 2013.

وسبق للاعب يونس بلهندة اللعب كذلك في صفوف نادي شالكه الألماني في عام 2016.