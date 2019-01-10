٣.٥ مليون دولار مجموع جوائز بطولة الغولف الدولية بالمملكة

المواطن- عبدالملك آل سميح - الرياض

تستعد المملكة لاستضافة الحدث الرياضي العالمي في رياضة الغولف، بمشاركة نخبة من أبطال العالم من بينهم أربعة من الخمسة المصنفين الأوائل على مستوى العالم ابتداء من ٣١ يناير ٢٠١٩ على مدى أربعة أيام بملاعب الرويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وهذه البطولة هي أحدث المحطات العالمية ضمن منافسات بطولة “الجولات الأوروبية لمحترفي الغولف” وأول بطولة عالمية لرياضة الغولف بالمملكة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للجولف وبرعاية مجموعة سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية”.

ويترقب عشاق رياضة الغولف حول العالم أحد أهم البطولات على المستوى الفني والمالي، بعد تأكيد مشاركة أهم النجوم على الساحة العالمية، يتنافسون لحصد جوائز البطولة المالية والتي تزيد عن ٣.٥ مليون دولار، ويستمر فيها السباق المثير نحو صدارة الترتيب العالمي.

وخطف الإنجليزي جستن روز صدارة التصنيف العالمي قبل أيام من انطلاق بطولة السعودية الدولية، من منافسه الأمريكي والمصنف الثاني حالياً الأمريكي بروكس كايبكا، كما يسعى المصنف الثالث والخامس عالمياً، الأمريكيان داستن جونسن وبريسون ديشمبو لتحقيق النتائج المميزة والاقتراب أكثر من صدارة التصنيف العالمي للاعبي الغولف المحترفين.

وكان ياسر الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف قال في وقت سابق إن : ” استضافة المملكة للبطولة تعكس سعينا الحثيث نحو جعل هذه البطولة واحدة من أهم بطولات الجولف على مستوى العالم، ونطمح منذ البداية إلى تنظيم حدث يبرز الوجه الحضاري للمملكة ومستقبلها المشرق للمنطقة والعالم، وها نحن نسير على الطريق لتحقيق ذلك”.

بدوره قال اللاعب العالمي جستن روز: “سمعت الكثير من الأمور الإيجابية حول السعودية، وسعيد جداً أن أشارك في صناعة الحدث التاريخي بالمشاركة في أول بطولة عالمية بالسعودية، ومتشوق لخوض منافسات أحدث محطات بطولة الجولات الأوربية للمحترفين”.

كما قال أحد أبرز المشاركين في البطولة والحائز على البطولة المفتوحة للمحترفين عام ٢٠١٦ هنريك ستينسون: “أشارك في بطولة الجولات الأوروبية للمحترفين منذ العام ٢٠٠١، وكنت محظوظاً بلعب الجولف في جميع أرجاء العالم، ولكن لم يسبق لي زيارة السعودية، وتبدو الفرصة رائعة لزيارتها الآن لما سمعته حول الخطط والخطوات الكبيرة لتطوير ونشر اللعبة بالمملكة، ومتحمس لخوض غمار المنافسة ضد أفضل لاعبي العالم في هذه البطولة”.