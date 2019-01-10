10 رسائل إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ

المواطن - الرياض

أعلن الإعلامي مفرح الشقيقي عن البدء في فقرة “يا هلا بالعرفج”، وهي فكرة جديدة يتم خلالها توجيه 10 رسائل إلى أحد الوزراء في كل أسبوع، مستهلًّا الفكرة برسائل إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ.

ورصدت “المواطن” 10 رسائل موجهة إلى وزير التعليم حمد آل الشيخ مساء اليوم الاثنين.

وقالت نوف في الرسالة الأولى: “مساواة رواتب المعلمين والمعلمات وعودة حقوق السنوات.. وأيضًا خدمة البنود 105 ومحو الأمية”.

أما عناد النفيعي فكانت رسالته: “إعادة دراسة برنامج الابتعاث البكالوريوس خصوصًا، وعلى وجه التحديد الطبية والإدارية.. شهادة البكالوريوس لا تفرق عن شهادات الجامعة السعودية، وبالتالي يوجد هناك هدر غير مباشر للمال في برامج الابتعاث وأيضًا يُفضل حصر الابتعاث على الدراسات العليا والتخصصات المطلوبة في سوق العمل”.

وبالنسبة إلى محمد الشمري فقال: “نطالب بفتح الدبلوم التربوي ومستعد أن أدفع 10 آلاف ريال للترم ولكن يتم فتحه.. أنا وغيري الكثير عشقنا مهنة التدريس لكن للأسف إلغاء الدبلوم التربوي بدون سبب ظلم حطم أحلامنا وأصبحنا نعمل في مجال لا ترغب النفس به”.

من جهتها، وجهت زهراء إلى الوزير حمد آل الشيخ رسالة طالبت خلالها بإنشاء مدارس جديدة بدلًا من تكدس الطلاب في الفصول، وتكدس الجامعيين في المنازل، في إشارة إلى البطالة.

في سياق متصل، شدد عبدالوهاب القحطاني على “ضرورة وضع حد أعلى لعدد الطلاب في المدارس بحيث لا يتعدى 16 طالبًا، مع تفعيل النقل التعليمي بشكل أكبر ولو برسوم”.

وقال فواز حمدي: “نطالب برجوع التعليم عن بعد في جامعات”.

وكتب فواز عزيز: “وزير التعليم أظهر شفافية عالية في شؤون الوزارة بالتعليم العام والجامعي، وكشف عن ملامح خططه الإصلاحية، لكنه لوحده لن يستطيع تنفيذها إذا بقي الحرس القديم في مناصبهم القيادية.. التجديد في المسؤولين القياديين مطلب لتحقيق التغيير”.

وتاسعًا كانت رسالة عيد التي قال فيها: “تحتاج إلى كم بشرى هائل ذو تخصصات مهنية بكافة مناطق المملكة. لو وزعت مدربي المؤسسة على منطقة مكة المكرمة لما كفت المدارس.. ولكن نحتاج إلى مسارات إجبارية تعتمد على المعدل من بعد المرحلة المتوسطة إما الثانوية أو المعاهد الصناعية”.

وأخيرًا قالت عبير: “توظيف جميع الخريجين والخريجات الذين اجتازوا قياس معلم/ ـة والذين لم يجتازوا توظيفهم إداري/ة”.