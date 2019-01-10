10 رسائل ومقترحات إلى وزير الصحة

المواطن - الرياض

فتح الإعلامي مفرح الشقيقي باب توجيه رسائل إلى وزير الصحة توفيق الربيعة، ضمن فقرة “يا هلا بالعرفج” على قناة روتانا خليجية، حيث يتم اختيار 10 رسائل ومناقشتها خلال البرنامج.

ورصدت “المواطن” 10 رسائل موجهة إلى وزير الصحة توفيق الربيعة.

1 – أخذ إجراءات صارمة تجاه المستشفيات الخاصة وأقسام الولادة حيث إنهم يمارسون أنواع الخديعة عند الولادة ويخدعون الزوج والزوجة ويخوفونهما على المولود للوصول لسقف التأمين أو أعلى مبلغ لمن يدفع “كاش نقدي”؛ ليصبح لا يوجد نساء يلدن طبيعياً بل قيصرياً.

2 – النظر بحركة نقل الموظفين.

3 – تطبيق نظام التأمين الصحي على السعوديين في مستشفيات القطاع الخاص لأن 95% من مراجعيها غير سعوديين ويتمتعون بأرقى الخدمات الصحية.

4 – إيقاف إنتاج الخبز العادي لأنه أساس الغذاء، والتوجه للخبز الصحي الخالي من الإضافات الضارة كالسكر والخميرة وغيرها.

5 – إضافة تخصص مشاكل الغدد الدرقية في المستوصفات.

6 – أن يكون لكل مريض سجل تاريخي يستطيع الدكتور الوصول له من أي مناطق مختلفة لتجنب الأخطاء الطبية.

7 – أن يتم زيارة كل مسن فوق ٧٠ إلى منزله كل ٣ أو ٦ أشهر.

8 – النظر إلى أطباء الأسنان العاطلين.

9 – إغلاق القنوات التلفزيونية الإخبارية في المستشفيات واستبدالها بقنوات رياضية وترفيهية وإن كان ولا بد فيكفي المريض معاناة المرض.

10 – فتح التسجيل لبرنامج التأهيل لخريجي الدبلومات الصحية للدفعة الثالثة.