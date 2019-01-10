10 ساعات من الأتربة المثارة على مكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل الطائف والأجزاء المجاورة لها، حيث تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة والمثارة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في الساعة 12 منتصف الليل تقريبًا، وتستمر حتى العاشرة من صباح اليوم الاثنين.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعها لحالة الطقس اليوم الاثنين.

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، موضحةً أن المناطق التي تتأثر بالحالة المناخية السابقة، هي نجران، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، وأيضًا الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة.

وتابعت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على مناطق شمال وأجزاء من وسط المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، قد تتخللها سحب رعدية.