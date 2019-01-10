10 معلومات عن مسجد الفتاح العليم في مصر

مسجد الفتاح العليم

المواطن - متابعة

بمشاركة وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان والأمين العام لمركز الملك عبدالله للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما يلي بعض المعلومات عن مسجد الفتاح العليم الذي افتتح بالتزامن مع افتتاح أكبر كاتدرائية في مصر.

مسجد الفتاح العليم أقيم على مساحة 106 أفدنة.

يتسع مسجد الفتاح لعليم لنحو 17 ألف مصل، فيما تتسع الساحة الخارجية للمسجد لنحو 8 آلاف و500 مصل.

تم الانتهاء من تشييده خلال 18 شهرًا بمشاركة شركات مصرية وطنية والقوات المسلحة.

تميزت عمارة مسجد الفتاح العليم بين الطراز المعماري الأيوبي والفاطمي، فضلًا عن لمحات من المعمار الحديث.

يشتمل مسجد الفتاح العليم على 4 مآذن بارتفاع 90 مترا لكل منها وله قبة رئيسية و4 قباب ثانوية.

يضم المسجد 4 قاعات مناسبات و3 قاعات للنساء.

مسجد الفتاح العليم له 6 مداخل ومدخل جانبي لمصلى السيدات.

قطر القبة الرئيسية في مسجد الفتاح العلمي 33 مترا وارتفاعها 28 مترا.

قطر القباب الثانوية 12.5 متر وارتفاع كل منها 10 أمتار.

التصميم والإنشاء تنفيذ شركة “المقاولون العرب” تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والاستشاري شركة برفكت للاستشارات الهندسية.

يذكر أن افتتاح مسجد الفتاح العليم أمس تزامن مع افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح وهي أكبر كاتدرائية في مصر والتي تتسع لـ8200 شخص، وأقيمت على مساحة 15 فدانًا.

وأكد الرئيس المصري في كلمته بهذه المناسبة أن الافتتاح المتزامن لكل من مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح يجسد لحظة مهمة للغاية في التاريخ المصري، مشددًا على أنه لن يسمح لأحد أن يؤثر سلبًا في شجرة المحبة التي غرست وتحتاج إلى المحافظة عليها حتى تخرج ثمارها من التسامح والتآخي بين الناس من مصر للعالم بأسره.