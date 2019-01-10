10 مناطق على رادار الإنذار المبكر وأمطار على هذه المدن

المواطن - الرياض

فجأة تحولت شاشة الإنذار المبكر إلى اللون الأصفر وهو لون التنبيه الذي يصدر مع الظواهر الجوية ويتحول إلى اللون الأحمر حال وصول الخطر إلى ما يستوجب الإنذار.

وخلال الساعة الأخيرة تحولت 10 مناطق إلى اللون الأصفر ما يعني تعرضها لظواهر جوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

عوالق ترابية وتدني الرؤية

ففي الرياض حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على عدة أنحاء من منطقة الرياض.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له قبل قليل إن هذه الحالة ستمتد على الرياض وتشمل الخرج ، الدوادمي والأجزاء المجاورة لها وتمتد من السابعة من مساء اليوم حتى منتصف الليل.

رياح مثيرة للغبار في مكة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة أنحاء من منطقة مكة المكرمة.

وقال الإنذار المبكر التابع للأرصاد إن هذه الحالة سوف تمتد حتى العاشرة مساء وتشمل جدة ومكة المكرمة – القنفذة – الليث – الشعيبة – عسفان – بحرة – خليص – الكامل – رنية – ظام – خرمة – الموية والأجزاء المجاورة لها.

تدني الرؤية في المدينة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى منتصف الليل وتشمل المدينة المنورة – ينبع – العيص – مهد الذهب – الحناكية – الرايس – خيبر – بدر والأجزاء المجاورة لها.

أمطار في حائل وتبوك كما توقع الإنذار المبكر تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار في حائل حتى الثانية صباحًا خاصة الأجزاء الشمالية منها.

وفي تبوك حذرت الأرصاد من استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية …. مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى العاشرة من صباح الغد.

سحب رعدية في عرعر ورفحاء

كما توقع الإنذار المبكر تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشمالية حتى الساعة الثانية من صباح الاثنين.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تشمل عرعر ورفحاء.

هدوء في حفر الباطن وسكاكا

وتوقع الإنذار المكبر نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على حفر الباطن حتى الثامنة من مساء اليوم الأحد تمتد إلى القيصومة والأجزاء المجاورة.

وفي سكاكا بمنطقة الجوف توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية مع فرصة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات المساء .

تدني درجات الحرارة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقرير لها عن طقس الغد استمرار نشاط الرياح الجنوبية على مناطق وسط وشرق المملكة مثيرة للأتربة والغبار، بينما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط رياح سطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة وعلى حفر الباطن والقيصومة كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها.

كما توقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على منطقتي تبوك والجوف تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ويمتد تأثير الموجة الباردة على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.