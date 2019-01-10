10 وظائف شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، وتبوك، والدمام، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس خدمات حقل.

. موظف خدمات إدارية.

. فني صيانة وكهرباء.

. فني صيانة والكهروميكانيكية (عدد وظيفتين).

. مشرف الصيانة والكهروميكانيكية.

. أخصائي خدمة المخزون.

. رئيس المالية التشغيلية.

. أخصائي جودة الإنتاج.

. مدير أول قيادة المشروع.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)