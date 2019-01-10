10 وظائف شاغرة لذوي الخبرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير قسم التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية.

. محلل جودة أول.

. مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (عدد 5 وظائف).

. مدير مكتب- المستهلك.

. محلل أول وسائل الإعلام.

. مدير التمويل التجاري الاستهلاكي.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)