10 وظائف شاغرة للجنسين لدى مصرف الراجحي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من “الرياض، وحائل، والجبيل”.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول التطوير والابتكار (الرياض).

. كبير مسؤولي الرقابة الذاتية (الرياض).

. مدير أول (الرياض).

. أخصائي أول تحقيقات إخطار الجزاءات التحذيرية (الرياض).

. مدير مكتب (الرياض).

. مدير أول التجارة الإلكترونية (الرياض).

. ممثل خدمات مبيعات (حائل).

. ممثل خدمات مبيعات (للنساء/ الرياض).

. ممثل خدمات مبيعات (الجبيل).

. مدير أول إدارة أداء المؤسسات (الرياض).

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).