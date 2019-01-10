10 وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الفلك في الشرقية

10 وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الفلك في الشرقية

2019/01/11
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1680
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف هندسية شاغرة للرجال، على مسمى “مهندس تقدير”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم