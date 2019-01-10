10 وظائف هندسية وفنية شاغرة في صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني تحليل.

. مهندس صيانة- أجهزة.

. منسق نشاط الصيانة.

. فني صيانة- كهرباء.

. فني صيانة- ميكانيكي.

. مهندس صيانة- ميكانيكي.

. منسق نشاط العمل.

. قائد جدولة الصيانة.

. مستشار تقني.

. مشرف التخطيط والجدولة.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يناير 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)