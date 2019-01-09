100 دقيقة تُجهز #الهلال لمباراة #الرائد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، مساء الأربعاء، استعدادًا لمباراة الرائد التي ستُقام، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على مدار 100 دقيقة عددًا من الجمل التكتيكية، وخاضوا مناورة على كامل مساحة الملعب، واختتم الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المران بتدريبات فنية.

وخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، لجلسة علاجية في عيادة النادي، بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019، بسبب الإصابة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية لمواجهة الرائد بمران مغلق، مساء يوم غد الخميس.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مُتصدرًا برصيد 36 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.