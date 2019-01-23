10,790 مليون ريال أرباح STC خلال 2018

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية STC نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2018م والتي تضمنت ارتفاع الإيرادات الموحدة خلال الربع الرابع بنسبة 5.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 13,166 مليون ريال وارتفاع الإيرادات بنسبة 2.7% خلال عام 2018م لتصل إلى 52,068 مليون ريال.

كما كشفت النتائج ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الرابع بنسبة 17.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 8,651 مليون ريال، وخلال عام 2018م بلغ إجمالي الربح 30,565 مليون ريال بارتفاع نسبته 6.9% وارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الرابع بنسبة 21.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,487 مليون ريال، وخلال عام 2018م بلغ الربح التشغيلي 12,256 مليون ريال بارتفاع نسبته 11.6%.

كذلك ارتفع صافي الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الرابع بنسبة 12.0% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 5,411 مليون ريال، وخلال عام 2018م بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) 19,857 مليون ريال بارتفاع نسبته 7.7%.

ولفتت STC إلى ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع بنسبة 22.0% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,116 مليون ريال، وخلال عام 2018م بلغ صافي الربح 10,790 مليون ريال بارتفاع نسبته 7.7%.

وتعليقاً على النتائج، صرح م. ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، أن النتائج للربع الرابع ولعام 2018 كانت متميزة وتعكس الأداء القوي والمستمر للشركة، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق استراتيجية “تجرأ” والتي تنسجم مع المتغيرات والتطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي الذي يشهده العالم.

وأوضح أن استراتيجية الشركة تركز على إعادة ابتكار تجربة العميل في رحلة متواصلة من التطوير والجودة العالية للخدمات وإعادة ابتكار قنوات البيع، وتركز أيضاً على الإسراع في تطوير الأداء واستخلاص قيمة أكبر من الأصول الرئيسية والقطاعات التقليدية، وتهدف الاستراتيجية إلى رقمنة شركة الاتصالات من خلال التحول الرقمي للقدرات التشغيلية للشركة، إضافة إلى التوسيع في حجم ونطاق أعمال الشركة من خلال البحث عن فرص ملموسة للنمو في الخدمات والتطبيقات والمنصات والبنية التحتية لخدمات الاتصالات على سبيل المثال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IOT)، وتحسين اقتصاديات البيانات.

وأضاف المهندس الناصر، أن الشركة تعمل على التوسع في حجم الأعمال وتقديم محفظة متنوعة من الخدمات والتكامل بين المجموعة والشركات التابعة لها بهدف تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة أكبر للمساهمين. كما أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتحفيز الطلب على الخدمات الرقمية وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث إن الابتكار والاستثمار هما عاملان رئيسيان لتسريع التحول الرقمي وذلك للوصول إلى أعلى مستوى لرضا العملاء وإثراء تجربتهم والذي من شأنه أن يعزز مكانة الشركة محلياً وإقليمياً.

وتابع: على مستوى العمليات المحلية، فقد ارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 10% للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2017م وبنسبة 5.6% للعام الحالي مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة الاستمرار بطرح خدمات مميزة ساهمت في زيادة الاستخدام لخدمات الجوال المتنوعة المفوتر ومسبق الدفع (سوا)، مع توفير الأجهزة الذكية المناسبة لكافة العملاء.

كما واصلت الشركة نشر شبكة الألياف البصرية في المملكة وذلك التزاماً منها بتحقيق المبادرات الرقمية في رؤية المملكة 2030، والتي تأتي كجزء من المبادرة الوطنية لنشر شبكة النطاق العريض .(NBB) حيث ارتفع عدد عملاء خدمة الألياف البصرية (FTTH) بنسبة 18% في العام الحالي مقارنة بالعام السابق ليصل إلى حوالي 600 ألف عميل.