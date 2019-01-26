109 مشاريع تنموية وخدمية بأكثر من مليار ريال في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسبر

كشفت أمانة منطقة عسير أنها أنهت توقيع عقود عدد المشاريع بلغ 109 مشاريع في جميع مدن وقرى وهجر منطقة عسير خلال هذا العام.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن منطقة عسير وكافة مناطق ومدن المملكة تحظى باهتمام ودعم متواصل من القيادة الرشيدة، لذا كانت توجيهاتها الحكيمة بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشاريع تنموية مختلفة، مؤكدًا بأن تلك الجهود كان لها الأثر الكبير من خلال حرص الأمانة وسعيها المتواصل في اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الاستباقية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التنفيذية.

وبين الحميدي أن عدد المشاريع التي تم توقيع عقودها بلغ 109 مشاريع تنموية، شملت كافة المدن والمحافظات والهجر والمراكز بالمنطقة، لافتًا إلى أن المشاريع تضمنت إعادة تأهيل وتطوير الشوارع والطرق الرئيسية إضافة إلى تنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية وإنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور وحدائق وممرات مشاه وساحات وإنشاء مرافق ومباني بلدية ومحطات تصريف مياه الأمطار وسفلتة طرق وإنارة وتطوير المناطق السياحية ومحطات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطاء السيول ومشروعات تحسين وتجميل المداخل ومشاريع النظافة وحدائق عامة.

وأوضح أن إجمالي قيمة المشاريع التي تم توقيعها بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعين مليون ريال، منبهًا إلى أن أمانة منطقة عسير تعمل من خلال برامجها وخططها الإستراتيجية على تطوير كافة مدن ومحافظات وقرى وهجر منطقة عسير عمومًا، ومدن الحاضرة خصوصًا في المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية.

وأكد أن هذه المشروعات التنموية التي ستشهدها كافة مدن ومحافظات منطقة عسير وما صاحبها من موازنة ضخمة تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان– حفظهما الله– على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وكذلك متابعة ودعم من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله القصبي على تنفيذ مشروعات تنموية توعية في منطقة عسير.

واختتم الدكتور وليد الحميدي قائلًا: إن أمانة منطقة عسير تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة؛ وذلك بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة الشاملة بالأمانة.