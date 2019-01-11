11 وظيفة إدارية وفنية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول محتوى إبداعي.

. مصور/ محرر الفيديو.

. رئيس التحرير والتأليف.

. مخطط أول.

. مسؤول الصحافة الإقليمية.

. مصمم إبداعي/ جرافيك.

. أخصائي أول الاتصالات الإقليمية.

. مؤلف.

. مدير إدارة الميزانية والأداء المؤسسي.

. مدير قانوني.

. أخصائي التمويل الإسلامي.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 14 فبراير 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).