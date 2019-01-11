11 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل ميكانيكي- التايفون (الطائف).

. أخصائي أول تكامل البيانات- التايفون (الطائف).

. مشرف فني ميكانيكي- التايفون (الطائف).

. مشرف فني الكترونيات- التايفون (الطائف).

. مشرف فني التسلح- التايفون (الطائف).

. مساعد إدارة المهام الصغيرة- التايفون (الطائف).

. مدرب القتال الإلكتروني (الطائف).

. مدير المعايير والتقييم- الجناح الأكاديمي (الرياض).

. فني الكترونيات الطيران (تبوك).

. مشرف مناوب المحاكاة (تبوك).

. رئيس الصيانة وصلاحية الطيران (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).