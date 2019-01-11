11 وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والخبر، والظهران”.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف التدبير المنزلي (الظهران).

– أخصائي العلاج بالتدليك (الرياض).

– موظف استقبال المنتجع الصحي (الرياض).

– مدير/ رئيس خدمات الاستقبال والإرشاد (الرياض).

– مدرب اللياقة البدنية (الرياض).

– حارس إنقاذ المسبح (الرياض).

– مشغل نظام إنذار الحريق (الرياض).

– وكيل المبيعات (الخبر).

– فني صيانة عام (الخبر).

– مدير الأغذية والمشروبات (جدة).

– مسؤول استقبال وخدمة الضيوف (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).