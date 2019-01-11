11 وظيفة شاغرة للسعوديين في مجموعة إيلاف

11 وظيفة شاغرة للسعوديين في مجموعة إيلاف

2019/01/23
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول شؤون الموظفين.

. موظف استقبال (عدد 10 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أبريل 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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