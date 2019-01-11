11 وظيفة فنية وهندسية وإدارية شاغرة في شركة بي إيه إي سيستمز

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والظهران، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني صيانة أنظمة الخروج- التورنادو.

. فني صيانة أنظمة الوقود.

. فني صيانة محركات طائرات.

. فني صيانة الخروج.

. مدير سلامة المنتج.

. فني صيانة الطائرات.

. أخصائي أول صيانة- التايفون.

. فني متجر الأوكسجين- التايفون.

. مشرف أول ميكانيكي- التايفون.

. مدير خدمات تقنية المعلومات.

. مدير المرافق.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).