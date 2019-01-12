12 فوزاً في الدور الثاني.. يضمن للاتحاد البقاء

المواطن - طارق سعد

لم يكن المدرب الكرواتي بيليتش سعيداً بحصيلة فريقه الاتحاد خلال الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، معتبراً أن المهمة صعبة للغاية لبناء فريق يصمد في منافسات الدوري القوي هذا الموسم.

وبدأ الاتحاديون بجدية يستشعرون خطورة موقعهم في سلم الترتيب، حينما بدأوا الموسم الأسوأ في تاريخهم بخسائر متتالية هزت ثقة اللاعبين والجمهور والإدارة، فحصدوا فقط 6 نقاط من أصل 45 نقطة طوال 15 مباراة في الدور الأول.

لكن بيليتش في ظهوره التلفزيوني البارحة على قناة “العربية”، قدّر أن الحصول على 36 نقطة في الدور الثاني من أصل 45 نقطة، سيضمن نجاة الاتحاد من ملحق الهبوط والحفاظ على ما تبقى من هيبة الاتحاد ورمزيته التاريخية.

36 نقطة هي ثمن الفوز في 12 مباراة من أصل 15 مباراة، ويبدو أن بيليتش اختار هذا الهدف رغم صعوبته لرفع همم الاتحاديين في مهمة الإنقاذ من الكابوس الأكثر إزعاجاً طوال تاريخ العميد الثمانيني.