12 وظيفة هندسية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظتي الظهران والأحساء.

وأبرز المركز الطبي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الأمراض العصبية.

. أخصائي التخدير.

. أخصائي الأمراض الجلدية.

. جراح- جراحة التجميل.

. أخصائي أمراض النساء والولادة.

. أخصائي الرعاية التلطيفية.

. طبيب عام نساء وتوليد.

. أخصائي أمراض الدم.

. طبيب- أمراض النساء والولادة.

. مهندس مدني.

. مهندس كهرباء.

. مهندس ميكانيكي.

وأوضح المركز الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).