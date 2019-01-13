13 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال في الجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية شاغرة للرجال، لحمَلة الشهادة الابتدائية ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة فيصل للأعمال الكهربائية والميكانيكية” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مالي إداري: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

– كهربائي عام (عدد 8 وظائف): الشهادة الابتدائية.

– عامل لحام (عدد 4 وظائف): الشهادة الابتدائية.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2019م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)