13 وظيفة شاغرة لدى سيمينس الألمانية في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. موظف إدارة الموارد البشرية (الرياض).

. ممثل مبيعات الخدمات (الرياض).

. موظف البيئة والصحة والسلامة- إدارة الطاقة (للسعوديين/ جدة).

. مهندس خدمة مراقبة الحقل- ضغط الغاز (الدمام).

. مدير المشروع- التطبيقات الصناعية (الرياض).

. مهندس تخطيط (الرياض).

. مهندس موقع- ورشة معدات مستودع (الرياض).

. مدير المبيعات- تحليلات العمليات (الخبر).

. مهندس خدمات الحقل الميكانيكية (الدمام).

. مهندس خدمات الحقل الميكانيكية- ضغط الغاز (الدمام).

. موظف المشتريات- الطاقة والغاز (الدمام).

. مدير التكاليف (الرياض).

. أخصائي إدارة الجودة (للسعوديين/ الدمام).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)