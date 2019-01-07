138 فردًا و111 معدة يكافحون صرصور الليل في مكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أن 22 فرقة مكونة من 138 فردًا و111 معدة يكافحون صرصور الليل الذي انتشر قرب الحرم المكي.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة في بيان لها: إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، فتود أمانة العاصمة المقدسة أن توضح أن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو ما يسمى صرار الليل من الحشرات المهاجرة.

وأضافت أنه تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات بعدد (22) فرقة مكونة من (138) فردًا و(111) جهاز مكافحة، وقد تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات بمنطقة القشاشية.

وأوضحت أنه نتيجة التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقد تم تسخير كافة الجهود والطاقات والإمكانيات المتوفرة لدى أمانة العاصمة المقدسة لسرعة القضاء على هذه الحشرات؛ حرصًا على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام.