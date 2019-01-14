14 قتيلاً من ميليشيات الحوثي بغارة لمقاتلات التحالف العربي في حجة

14 قتيلاً من ميليشيات الحوثي بغارة لمقاتلات التحالف العربي في حجة

2019/01/29
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1825
0
طباعة
المواطن - الرياض

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم، غارات، استهدفت تجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة حجة اليمنية.

وقُتل 14 سخصاً من مقاتلي المليشيات الإرهابية، خلال الغارات، بينهم قائد ميداني، حسبما أعلنت “سكاي نيوز”.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم