14 قتيلاً من ميليشيات الحوثي بغارة لمقاتلات التحالف العربي في حجة

المواطن - الرياض

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم، غارات، استهدفت تجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية، بمحافظة حجة اليمنية.

وقُتل 14 سخصاً من مقاتلي المليشيات الإرهابية، خلال الغارات، بينهم قائد ميداني، حسبما أعلنت “سكاي نيوز”.