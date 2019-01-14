14 وظيفة شاغرة في شركة بي إيه إي سيستمز في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والتعليمية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والطائف، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف فني متجر التسليح- التايفون.

. مدير سلسلة التوريد.

. مدرس لغة إنجليزية.

. مدرب فني- مراقبة الحركة الجوية.

. مدرب فني- ميكانيكي.

. مدرب فني- التسلح.

. مدرب فني- الكترونيات الطيران.

. المشرف الفني لمتجر خزانات الوقود- التايفون.

. فني متجر خزانات الوقود- التايفون.

. فني الخروج- التايفون.

. فني الهياكل المعدنية- التايفون.

. رئيس خدمات التحول والتحسين.

. فني دعم أدوات الإنهاء الدقيق- التايفون.

. رئيس إدارة علاقات الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)