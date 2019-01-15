15 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول حقل- التسجيل أثناء الحفر.

. مسؤول العقارات والمرافق.

. أخصائي مبيعات (عدد وظيفتين).

. فني صيانة -معدات (عدد وظيفتين).

. فني لحام وصيانة.

. أخصائي المشتريات.

. أخصائي التعويضات والمزايا.

. مدير أول- رئيس فريق التعويضات والمزايا.

. مشرف موقع البئر.

. مهندس برمجيات.

. أخصائي الاتصالات والمناهج.

. مدير فريق الهندسة- الخدمات الحقل.

. مسؤول دعم العمليات التجارية.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2019م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).