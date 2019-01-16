16 وظيفة هندسية شاغرة في شركة أسمنت ينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ميكانيكي- صيانة (عدد 8 وظائف).

. مهندس أجهزة (عدد وظيفتين).

. مهندس سلامة (عدد وظيفتين).

. مهندس بيئي.

. مهندس عمليات (عدد وظيفتين).

. مهندس مشاريع.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 23 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2019م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).