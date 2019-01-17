17 وظيفة شاغرة لدى عبداللطيف اللوجستية في 10 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (17) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “وكيل/ ممثل خدمات العملاء”؛ وذلك للعمل بفروع شركة عبداللطيف اللوجستية التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، وجازان، وأبها، ونجران، والطائف، والجبيل، وينبع، وبريدة، والقطيف”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م؛ مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).