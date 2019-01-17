17 وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مستشفى قوى الأمن بالدمام

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف مركز دعم الحياة.

. أخصائي طب العيون- مسجل أول.

. استشاري طب وجراحة العيون.

. استشاري جراحة أذن وأنف وحنجرة/ جراحة عامة- مسجل أول.

. أخصائي مسجل طب الطوارئ.

. طبيب مقيم أمراض النساء والولادة.

. استشاري أمراض النساء والولادة.

. طبيب أطفال عام- مسجل أول.

. استشاري أمراض القلب.

. استشاري الطب الباطني/ أمراض القلب/ أمراض الكلى/ وحدة العناية المركزة- مسجل أول.

. استشاري مختبرات.

. استشاري وحدة العناية المركزة لأمراض الكلى.

. استشاري وحدة العناية المركزة.

. أخصائي جراحة العظام- مسجل أول.

. أخصائي الأشعة التشخيصية- مسجل أول.

. طبيب مقيم أطفال.

. أخصائي أمراض النساء والولادة- مسجل أول.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).