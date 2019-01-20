20 وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة الفلك في ظهران الجنوب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعودين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة ظهران الجنوب.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. كاتب فني/ مساعد هندسي (عدد 10 وظائف): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. مستشار وظيفي (عدد 10 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، والأعمال التجارية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).