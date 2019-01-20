20 وظيفة شاغرة للسعوديات في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف جوي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الشروط المطلوبة هي:

– شهادة الثانوية العامة.

– الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 30 سنة.

– الحد الأدنى للطول 160 سم.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

– شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.

– خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.

– صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.

– يجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)